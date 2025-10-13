Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:31, 13 октября 2025Россия

В России призвали запретить автомобильные номера с одним признаком

В СПЧ призвали прекратить выдавать автомобильные номера без цветного триколора
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Совете по правам человека (СПЧ) при президенте России призвали прекратить выдавать автомобильные номера без цветного триколора. Руководителя СПЧ Валерия Фадеева цитирует Telegram-канал Совета.

В письме на имя главы МВД России Владимира Колокольцева Фадеев указал на действие в России сразу двух ГОСТов на автономера. Один из них предусматривает цветной триколор, а другой — нет, указал он. Вместе с тем некоторые автовладельцы меняют номера на новые — без триколора, заявил он.

«Трудно понять, чем руководствуются владельцы таких автомобилей, но это явно не вопрос эстетики», — приводит пресс-служба СПЧ слова Фадеева. В связи с этим глава Совета призвал установить единый стандарт автомобильных номеров.

Ранее жителям Самары напомнили о штрафе, грозящем автомобилистам за длительный прогрев автомобильного двигателя во дворах жилых домов. Привлечь автовладельцев к ответственности можно будет в том случае, если нарушение зафиксировано надлежащим образом, при этом пожаловаться на нарушение могут в том числе соседи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп удивился после встречи Путина с его спецпосланником

    Семенович посоветовала женщинам быть слабыми

    Трампа захотели наградить самой престижной премией Израиля

    Тайно ушедший на СВО сын православного священника потерял ногу при спасении сослуживца

    Половина украинцев захотели ухода Зеленского из политики

    Пригожин потерял сознание на съемках

    Стала известна неожиданная причина заболеваний сердца

    Застройщики в Москве массово расхотели делать ремонт

    Власти российского села попросили жителей неделю не выкидывать мусор

    Стало известно о возможных сложностях с получением россиянами медицинского оборудования

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости