В России призвали запретить автомобильные номера с одним признаком

В СПЧ призвали прекратить выдавать автомобильные номера без цветного триколора

В Совете по правам человека (СПЧ) при президенте России призвали прекратить выдавать автомобильные номера без цветного триколора. Руководителя СПЧ Валерия Фадеева цитирует Telegram-канал Совета.

В письме на имя главы МВД России Владимира Колокольцева Фадеев указал на действие в России сразу двух ГОСТов на автономера. Один из них предусматривает цветной триколор, а другой — нет, указал он. Вместе с тем некоторые автовладельцы меняют номера на новые — без триколора, заявил он.

«Трудно понять, чем руководствуются владельцы таких автомобилей, но это явно не вопрос эстетики», — приводит пресс-служба СПЧ слова Фадеева. В связи с этим глава Совета призвал установить единый стандарт автомобильных номеров.

