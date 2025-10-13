Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:21, 13 октября 2025Россия

Россиянам напомнили о штрафе за долгий прогрев двигателя

В Самаре автомобилистам напомнили о штрафе за долгий прогрев двигателя
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Самаре автомобилистам напомнили о штрафе за долгий прогрев двигателя. Об этом сообщает «КП-Самара».

Издание отмечает, что соответствующее правонарушение предусмотрено Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. Речь идет о длительном прогреве двигателя во дворах многоквартирных домов. Привлечь автовладельцев к ответственности можно будет в том случае, если нарушение будет зафиксировано надлежащим образом.

Размер штрафа может составить от 1500 до 3000 рублей, говорится в статье. Избежать наказания можно при парковке машины на определенном расстоянии от жилых домов, указано там.

Ранее российских водителей предупредили о штрафах за замену автомобильных номеров на европейские для ухода от штрафов. Нарушение в случае фиксации карается штрафом в размере до 500 тысяч рублей или лишением прав на управление транспортными средствами на год.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это может плохо кончиться для самого Трампа». Медведев предупредил США о поставках Киеву Tomahawk и вспомнил мем по случаю

    Минэк дал прогноз по инфляции в России

    Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ

    В России присвоили статус СОЧ пропавшему на фронте бойцу СВО

    Лавров прокомментировал слухи об отравлении Асада

    Застолье закончилось для россиянина ранением и изнасилованием жены

    Барбара Брыльска обрадовалась непогоде в России

    Россиянин попал под следствие за перевод криптовалюты иноагенту Бабченко

    В Кремле ответили на вопрос о переговорах Путина и Трампа

    Макрон ответил на призывы покинуть пост президента Франции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости