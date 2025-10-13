Россиянам напомнили о штрафе за долгий прогрев двигателя

В Самаре автомобилистам напомнили о штрафе за долгий прогрев двигателя

В Самаре автомобилистам напомнили о штрафе за долгий прогрев двигателя. Об этом сообщает «КП-Самара».

Издание отмечает, что соответствующее правонарушение предусмотрено Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. Речь идет о длительном прогреве двигателя во дворах многоквартирных домов. Привлечь автовладельцев к ответственности можно будет в том случае, если нарушение будет зафиксировано надлежащим образом.

Размер штрафа может составить от 1500 до 3000 рублей, говорится в статье. Избежать наказания можно при парковке машины на определенном расстоянии от жилых домов, указано там.

Ранее российских водителей предупредили о штрафах за замену автомобильных номеров на европейские для ухода от штрафов. Нарушение в случае фиксации карается штрафом в размере до 500 тысяч рублей или лишением прав на управление транспортными средствами на год.