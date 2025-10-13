Россия
01:45, 13 октября 2025Россия

В российском регионе раздалось несколько взрывов

Shot: Несколько взрывов раздалось в пригороде Ростова-на-Дону
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
СюжетВзрыв в Ростове

Фото: Global Look Press

В пригороде Ростова-на-Дону раздалось несколько взрывов, их услышали местные жители. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, громкие звуки в небе над городом были слышны около 01:15 по московскому времени. «Около пяти взрывов [прогремели] в северной и северо-восточной части города», — говорится в сообщении.

Сразу после этого у машин сработали сигнализации. По предварительным данным, в городе работают системы противовоздушной обороны. Официальная информация пока не поступала.

Ранее губернатор Ростовской области сообщал, что Вооруженные силы Украины атаковали город Белая Калитва. В результате пострадали два человека.

