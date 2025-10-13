Аналитик Риттер: Страны НАТО не согласовывают военные планы друг с другом

Преимущество России перед странами — членами НАТО заключается в том, что Москва все военные наработки оперативно интегрирует в Военной академии Генерального штаба. Страны Североатлантического альянса же не согласовывают военные планы друг с другом. Об этом заявил военный аналитик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Garland Nixon.

«Страны — члены НАТО строят свои военные планы, не общаясь между собой, и ни один из этих планов не интегрирован. А у русских все интегрируется в Военной академии Генерального штаба», — сказал Риттер.

В качестве примера он привел перехват наработок НАТО по искусственному интеллекту, которые сразу были переданы в академию. «Там умные люди все изучили, разработали способы противодействия альянсу, после чего их начали внедрять на передовой», — резюмировал эксперт.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что НАТО ждет унизительное поражение от России.