Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:16, 13 октября 2025Мир

В США назвали преимущество России перед НАТО

Аналитик Риттер: Страны НАТО не согласовывают военные планы друг с другом
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Преимущество России перед странами — членами НАТО заключается в том, что Москва все военные наработки оперативно интегрирует в Военной академии Генерального штаба. Страны Североатлантического альянса же не согласовывают военные планы друг с другом. Об этом заявил военный аналитик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Garland Nixon.

«Страны — члены НАТО строят свои военные планы, не общаясь между собой, и ни один из этих планов не интегрирован. А у русских все интегрируется в Военной академии Генерального штаба», — сказал Риттер.

В качестве примера он привел перехват наработок НАТО по искусственному интеллекту, которые сразу были переданы в академию. «Там умные люди все изучили, разработали способы противодействия альянсу, после чего их начали внедрять на передовой», — резюмировал эксперт.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что НАТО ждет унизительное поражение от России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Для него это плохо кончится». Трамп пригрозил Путину и пообещал поставить Украине Tomahawk, если конфликт не урегулируют

    Россиян предупредили об ответственности за вождение после приема ряда лекарств

    Россиянам рассказали о первых признаках непригодности зимней резины

    В консульстве подтвердили нахождение россиян в невольническом кол-центре в Мьянме

    Посольство России в Таиланде назвало число освобожденных россиян из рабства в Мьянме

    Мошенники начали использовать новый метод запугивания жертв

    В США назвали преимущество России перед НАТО

    Раскрыты подробности отражения ночной атаки ВСУ на российский регион

    Назван минимальный срок готовности Европы к войне с Россией

    Жена выгнала мужа из дома после рассказа о диалоге 12-летней давности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости