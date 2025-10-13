В США рассказали о превращении российских ракет и кораблей в рекламные щиты

ArsTechnica: Россия превращает космические ракеты и корабли в рекламные щиты

Россия в попытках компенсировать финансовый спад в ракетно-космической отрасли страны превращает свои космические ракеты и корабли в рекламные щиты, пишет обозреватель американского журнала ArsTechnica Стивен Кларк.

«Использование коммерческой рекламы — явление более необычное, но не беспрецедентное», — говорится в публикации.

Автор напомнил, что в 2000 году сеть пиццерий Pizza Hut заплатила миллион долларов за размещение своего логотипа на корпусе российской ракеты «Протон», которая запустила модуль «Звезда» российского сегмента Международной космической станции.

«Возможно, несколько миллионов долларов (или сотен миллионов рублей) от рекламы обеспечат некоторым работникам зарплату — если, конечно, эти деньги не исчезнут в чьем-то кармане», — резюмирует обозреватель.

В сентябре президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий особенности размещения рекламы на ракетах, спутниках и других космических объектах.