Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:04, 13 октября 2025Наука и техника

В США рассказали о превращении российских ракет и кораблей в рекламные щиты

ArsTechnica: Россия превращает космические ракеты и корабли в рекламные щиты
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Россия в попытках компенсировать финансовый спад в ракетно-космической отрасли страны превращает свои космические ракеты и корабли в рекламные щиты, пишет обозреватель американского журнала ArsTechnica Стивен Кларк.

«Использование коммерческой рекламы — явление более необычное, но не беспрецедентное», — говорится в публикации.

Автор напомнил, что в 2000 году сеть пиццерий Pizza Hut заплатила миллион долларов за размещение своего логотипа на корпусе российской ракеты «Протон», которая запустила модуль «Звезда» российского сегмента Международной космической станции.

Материалы по теме:
«Нас будет трудно догнать» Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
«Нас будет трудно догнать»Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
20 декабря 2024
«Началась вторая космическая эра» Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
«Началась вторая космическая эра»Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
18 января 2025

«Возможно, несколько миллионов долларов (или сотен миллионов рублей) от рекламы обеспечат некоторым работникам зарплату — если, конечно, эти деньги не исчезнут в чьем-то кармане», — резюмирует обозреватель.

В сентябре президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий особенности размещения рекламы на ракетах, спутниках и других космических объектах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военкор обратил внимание на одну деталь массированной ночной атаки ВСУ на Россию

    В России допустили затяжной комбинированный удар по Крыму

    Рекордная стоимость золота приблизилась к новой важной отметке

    На НТВ выходит детективный сериал «Васька». Чем он удивит зрителей?

    Реклама

    Группу туристов с детьми эвакуировали в Сочи

    Пушилин описал бои с ВСУ у Красноармейска словами «приходится их просто перемалывать»

    В Москве предотвращен теракт

    В США рассказали о превращении российских ракет и кораблей в рекламные щиты

    Володин заявил о сотнях тысяч нелегально находящихся в России мигрантах

    Женщина приняла представителей лотереи за мошенников и чуть не лишилась 81 миллиона рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости