В стране НАТО cвязали дроновые инциденты с Украиной

Глава Генштаба Румынии Влад: Инциденты с дронами вызвала работа ПВО Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Работа противовоздушной обороны (ПВО) Украины вызвала инциденты с дронами на румынской территории. С таким заявлением выступил глава Генштаба Румынии Георгице Влад, его цитирует РИА Новости.

«Инциденты состояли в том, что беспилотники пересекали воздушную границу зоны конфликта, как следствие воздействия сил ПВО Украины. Большинство инцидентов были с обломками дронов, пораженных украинской армией», — сказал военный.

Ранее украинский министр иностранных дел Андрей Сибига попросил Румынию сбивать российские беспилотники.

