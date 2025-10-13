В животе 11-дневного младенца обнаружили близнеца-паразита

В Египте из живота младенца вырезали близнеца-паразита

Хирурги из университета Мансура, Египет, вырезали близнеца-паразита из живота 11-дневной девочки. Об этом сообщает Need To Know.

Младенца госпитализировали почти сразу после рождения из-за подозрительно раздувшегося живота. Врачи обнаружили рядом с его печенью образование размером восемь на шесть сантиметров. Компьютерная томография показала, что в этой «опухоли» есть скелетные части, напоминающие деформированные ребра, позвонки и тазовые кости.

Оказалось, что странным образованием был однояйцевый близнец девочки. Он развивался за счет полноценной сестры, питаясь от ее артерии. Разрезав живот, врачи обнаружили нечто, напоминающее мешок с жиром с двумя конечностями, пуповиной и кишечником. Хирурги успешно удалили образование. После операции девочка восстановилась и вернулась домой.

Fetus in fetu (с лат. — «плод в плоде») — это состояние, при котором паразитирующий близнец находится внутри тела внешне нормального ребенка. Образование не является жизнеспособным, но может иметь органы, конечности, позвоночник и часто заключено в мешкообразную оболочку, напоминающую плодное яйцо.

Ранее сообщалось, что в Афганистане хирурги удалили из живота двухмесячного мальчика близнеца-паразита. У него успели сформироваться лицевые кости, позвоночник и ребра.