Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:19, 13 октября 2025Ценности

Виктории Бекхэм посоветовали уменьшить грудь ради карьеры

Дизайнер Муре посоветовал певице Бекхэм уменьшить грудь ради карьеры в мире моды
Мария Винар

Фото: Eric Gaillard / Reuters

Французский дизайнер Ролан Муре посоветовал британской певице и модельеру Виктории Бекхэм уменьшить грудь ради карьеры. На соответствующий эпизод в документальном фильме Netflix обратило внимание издание The Sun.

По словам телезвезды, силиконовые импланты, наращенные волосы и откровенные наряды были частью ее образа. «Я не собираюсь врать, но это, вероятно, было для того, чтобы привлечь внимание. В то время я искала свою личность», — объяснила она.

При этом Бекхэм отметила, что решила полностью измениться из-за начала работы в модельном бизнесе. «Не знаю, куда делась эта грудь, но она исчезла. Это определенно заслуга Роланда. Он такой замечательный, без него я бы не построила карьеру в мире моды. Это произошло из-за того, что мне хотелось, чтобы меня воспринимали серьезнее», — подчеркнула знаменитость.

Ранее Бекхэм описала свою жизнь с РПП (расстройством пищевого поведения) фразой «я начала не любить себя».

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это изменит стратегический баланс». В Китае оценили новейшее оружие России. На что способен «Буревестник»?

    Эрдоган и Макрон пристыдили премьера Италии за курение

    Врачи оценили состояние сердца у пробежавшего 366 марафонов за год мужчины

    Популярный стриминговый сервис масштабно обновился

    Зеленский анонсировал встречу с Трампом

    Зеленский предрек Украине проблемы с электричеством

    Эрдоган развернул самолет из-за Нетаньяху

    В России раскритиковали идею разрешить УК собирать долги за капремонт

    Сроки возобновления активных поисков пропавшей в тайге российской семьи оценили

    Анна Седокова спела на сцене в латексном комбинезоне с глубоким декольте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости