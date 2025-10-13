Виктории Бекхэм посоветовали уменьшить грудь ради карьеры

Дизайнер Муре посоветовал певице Бекхэм уменьшить грудь ради карьеры в мире моды

Французский дизайнер Ролан Муре посоветовал британской певице и модельеру Виктории Бекхэм уменьшить грудь ради карьеры. На соответствующий эпизод в документальном фильме Netflix обратило внимание издание The Sun.

По словам телезвезды, силиконовые импланты, наращенные волосы и откровенные наряды были частью ее образа. «Я не собираюсь врать, но это, вероятно, было для того, чтобы привлечь внимание. В то время я искала свою личность», — объяснила она.

При этом Бекхэм отметила, что решила полностью измениться из-за начала работы в модельном бизнесе. «Не знаю, куда делась эта грудь, но она исчезла. Это определенно заслуга Роланда. Он такой замечательный, без него я бы не построила карьеру в мире моды. Это произошло из-за того, что мне хотелось, чтобы меня воспринимали серьезнее», — подчеркнула знаменитость.

Ранее Бекхэм описала свою жизнь с РПП (расстройством пищевого поведения) фразой «я начала не любить себя».