Военкор обратил внимание на одну деталь массированной ночной атаки ВСУ на Россию

Военкор Котенок: Дроны ВСУ не долетали до Калмыкии с середины августа

Ночью российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Калмыкией, чего не случалось с конца лета. На эту деталь ночной массированной атаки ВСУ на Россию обратил внимание военкор Юрий Котенок в Telegram.

Как сообщалось ранее, за ночь ВСУ выпустили по России 103 беспилотника, большая часть которых была сбита над Крымом и Астраханской областью. Также под удар попала Калмыкия.

«До Калмыкии вражеские дроны не долетали с середины августа», — заявил Котенок.

Еще 16 беспилотников были выпущены Украиной по Крыму утром 13 октября. Все они также сбиты системой ПВО.

