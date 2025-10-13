Военкор обратил внимание на одну деталь массированной ночной атаки ВСУ на Россию

Ночью российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Калмыкией, чего не случалось с конца лета. На эту деталь ночной массированной атаки ВСУ на Россию обратил внимание военкор Юрий Котенок в Telegram.
Как сообщалось ранее, за ночь ВСУ выпустили по России 103 беспилотника, большая часть которых была сбита над Крымом и Астраханской областью. Также под удар попала Калмыкия.
«До Калмыкии вражеские дроны не долетали с середины августа», — заявил Котенок.
Еще 16 беспилотников были выпущены Украиной по Крыму утром 13 октября. Все они также сбиты системой ПВО.