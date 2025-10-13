Силовые структуры
Возможный подельник миллиардера Сулейманова был судим за стрельбу по десантникам

ТАСС: Подельник Сулейманова был условно судим за стрельбу по военным в 2009 году
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Global Look Press

Один из предполагаемых подельников миллиардера Ибрагима Сулейманова, подозреваемого в заказных расправах, был осужден за стрельбу по десантникам в 2009 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела, с которыми агентству удалось ознакомиться.

Речь идет об Ахмеде Батырсаханове. 2 августа 2009 года он находился на площади перед Ледовым дворцом спорта «Кристалл» в подмосковной Электростали, где произошла массовая драка между десантниками и представителями кавказской национальности. В ходе конфликта мужчина достал пистолет ТТ и не менее шести раз выстрелил из него по пяти людям. Они получили различные ранения.

Сам Батырсаханов признал свою вину в суде. Его приговорили к двум годам лишения свободы условно по статье о хулиганстве.

Всего по делу Сулейманова арестовали четверых возможных сообщников, в числе который Батырсаханов и уголовник-иностранец Денис Зейкан. Сам миллиардер давно подозревался в организации расправ, но свидетеля смогли найти только в этом году.

