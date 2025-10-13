Врач объяснил опасность дыхания ртом

Ринохирург Карпович: При дыхании ртом человек вдыхает пыльный и сухой воздух

Проблемы с дыханием могут привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, нарушениям работы мозга и хроническому стрессу, предупредил ринохирург Сергей Карпович. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал о неочевидных последствиях этой проблемы.

Врач заверил, что нос — это не просто часть лица, а отдельный орган, который фильтрует воздух, согревает его и увлажняет. Если же человек дышит ртом, он вдыхает пыльный и сухой воздух. Это может привести к развитию фарингита, ларингита, бронхита и других болезней, объяснил врач.

Карпович добавил, что другая серьезная проблема с дыханием — это апноэ сна. Из-за него воздух перестает поступать в нужном объеме, как следствие, в крови падает уровень кислорода. «Она становится гуще, сердце и сосуды вынуждены работать на износ. Это прямой путь к ишемии, инфаркту или даже инсульту», — пояснил доктор.

Он добавил, что апноэ во сне несет и другую опасность: оно приводит к микропробуждениям, из-за которых страдает и мозг. По словам врача, из-за этой проблемы с дыханием человек просыпается в плохом настроении и чувствует себя разбитым. В долгосрочной перспективе это грозит хроническим стрессом, добавил Карпович.

