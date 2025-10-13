Забота о себе
19:27, 13 октября 2025Забота о себе

Врачи оценили состояние сердца у пробежавшего 366 марафонов за год мужчины

Metropoles: У пробежавшего 366 марафонов бразильца не нашли проблем с сердцем
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Jcomp / Freepik

Бразилец Уго Фариас прославился после того, как пробежал за год 366 марафонов. Медики оценили состояние его сердца после такой физической нагрузки, сообщает издание Metropoles.

Мужчина перед началом эксперимента договорился с врачами из Института сердца, что они будут за ним наблюдать. Он ежемесячно проходил эргоспирометрию — стресс-тест, измеряющий потребление кислорода и кардиореспираторную выносливость, — а также эхокардиограмму. Кроме того, медики измеряли у бразильца уровень в крови тропонина — маркера, который указывает на повреждение миокарда. В конечном итоге у мужчины не нашли никаких проблем с сердцем после марафонов.

Спортивный кардиолог Филиппо Савиоли, который не сотрудничал с Фариасом, комментируя его ситуацию, отметил: «Сердце тренированного спортсмена способно выдерживать экстремальные нагрузки, если они находятся в пределах безопасного диапазона интенсивности, а также имеется достаточное время для восстановления между тренировками». При этом доктор подчеркнул, что отсутствие подготовки может привести к аритмии и даже внезапной смерти.

Ранее кардиолог Ли Янь рассказал, как улучшить здоровье сердца. Для этого, по его словам, стоит перестать вести малоподвижный образ жизни.

