Марочко: ВС РФ нарастили число ударов по Северску, ВСУ несут колоссальные потери

ВС России нарастили число ударов по городу Северску в Донецкой народной республике (ДНР), из-за чего противник сталкивается с колоссальными потерями. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в разговоре с ТАСС.

«Ввиду того, что огневое воздействие со стороны российской армии многократно возросло, то, естественно, была и артподготовка, естественно, были огневые налеты ВКС — и это все приводило к большим серьезным потерям [Вооруженных сил Украины; ВСУ]», — отметил военный эксперт.

Он также напомнил, что ранее украинские бойцы старались укрыться в бункерах, из-за чего было трудно из пробивать. Однако теперь российские войска применяют фугасные авиабомбы (ФАБ), корректируемые авиабомбы, бронебойные боеприпасы, что позволяет гарантированно ликвидировать противника.

«Работают на этом направлении и огнеметные системы, которые тоже весьма эффективны. Так что сейчас противник несет в районе Северска колоссальные потери, но, естественно, это все скрывается от граждан [Украины]», — подчеркнул Марочко.

Кроме того, в украинских пабликах стало появляться большое количество объявлений от людей, пытающихся разыскать якобы пропавших без вести бойцов ВСУ, которые участвовали в боевых действиях в Северске. Командование ВСУ не разглашает данные об их ликвидации военнослужащими ВС РФ, заключил военный эксперт.

Ранее стало известно об уходе украинских офицеров из Северска, они оставляют на местах неподготовленных бойцов. По словам Марочко, такие военные, взявшие в руки оружие впервые, могут прожить в зоне боевых действий не больше 2-3 суток.