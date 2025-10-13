Загадочный аппарат размером с автомобиль приземлился в пшеничном поле

В США в поле приземлился аппарат с научным оборудованием размером с автомобиль

В пшеничном поле в американском штате Техас приземлился загадочный объект размером с автомобиль. Об этом сообщает ABC News.

Аппарат заметила сельская жительница Энн Уолтер. Сначала он медленно снижался на парашюте, затем она нашла его уже на земле. По ее словам, парашют был примерно десяти метров в диаметре, а на объекте виднелись наклейки NASA. Женщина позвонила в офис шерифа и узнала, что NASA разыскивает пропавшую установку.

Позже ей перезвонили из Columbia Scientific Balloon Facility — научного центра, который запускает крупные беспилотные высотные аэростаты. Ей сообщили, что установка стартовала накануне в штате Нью-Мексико и несла телескопы для астрономических наблюдений. Вскоре исследователи приехали на грузовике с прицепом и забрали оборудование.

Ранее сообщалось, что во двор жителя Польши упал обломок ракеты американского бизнесмена Илона Маска. Она стартовала с военно-воздушной базы Ванденберг в Калифорнии.