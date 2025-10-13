Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:49, 13 октября 2025Бывший СССР

Зеленский обсудил поставки снарядов с президентом одной из стран ЕС

Зеленский поговорил с президентом Чехии Павелом
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Leon Neal / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с чешским коллегой Петром Павелом. Об этом украинский лидер написал в Telegram-канале.

«Проинформировал о российских ударах по нашим городам и общинам. Это сотни дронов каждый день. Обсудили чешскую инициативу по поставке артиллерийских снарядов», — написал он.

Президент Украины подчеркнул, что Чехия поддерживала республику с самого начала конфликта с Россией. Он добавил, что помимо инициативы о поставках снарядов есть и другие идеи о повышении обороноспособности Вооруженных сил Украины.

Ранее стало известно, что премьер-министр Украины Юлия Свириденко и секретарь СНБО Рустем Умеров отправились в Вашингтон. Делегация обсудит усиление противовоздушной обороны, укрепление энергетики и санкции против России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Банк России понизил курсы доллара и евро

    Торговле России и Китая предсказали сокращение

    Акула укусила подростка за живот

    Популярный стриминговый сервис масштабно обновился

    Медведев назвал условие наступления мира в секторе Газа

    Израиль решил добиться допуска отстраненных гимнастов на чемпионат мира

    Директор российского магазина расправился с покупателем в подсобке

    Стало известно о смерти российской пенсионерки на больничном полу

    В Госдуме дали совет Трампу после его слов о Путине

    В России поймали рыбу-гиганта стоимостью больше 160 миллионов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости