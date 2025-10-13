Зеленский обсудил поставки снарядов с президентом одной из стран ЕС

Зеленский поговорил с президентом Чехии Павелом

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с чешским коллегой Петром Павелом. Об этом украинский лидер написал в Telegram-канале.

«Проинформировал о российских ударах по нашим городам и общинам. Это сотни дронов каждый день. Обсудили чешскую инициативу по поставке артиллерийских снарядов», — написал он.

Президент Украины подчеркнул, что Чехия поддерживала республику с самого начала конфликта с Россией. Он добавил, что помимо инициативы о поставках снарядов есть и другие идеи о повышении обороноспособности Вооруженных сил Украины.

Ранее стало известно, что премьер-министр Украины Юлия Свириденко и секретарь СНБО Рустем Умеров отправились в Вашингтон. Делегация обсудит усиление противовоздушной обороны, укрепление энергетики и санкции против России.