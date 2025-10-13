Зеленский: Украину ожидают проблемы с электроэнергией через два удара ВС России

Украину ожидают проблемы с электроэнергией через два массированных удара Вооруженных сил (ВС) России по объектам энергетической инфрастурктуры. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина» в Telegram.

«Мы ожидаем проблемы с электричеством. Возможно, из-за одной-двух атак нам придется импортировать электроэнергию», — заявил политик.

Зеленский предрек Украине проблемы с электричеством в результате ударов ВС России и указал на уже сложившуюся практику импорта электроэнергии из соседних государств. Он также поблагодарил европейские страны за возможность поставок и назвал их очень важными.

11 октября Зеленский назвал виновного в последствиях ударов России по украинской энергосистеме. Как отмечает издание «Страна.ua», речь может идти о конфликте политика с мэром Киева Виталием Кличко.

Ранее Зеленский раскрыл один из способов борьбы с беспилотными летательными аппаратами ВС России. Он также назвал вопросы противовоздушной обороны приоритетом для Киева.