Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:16, 13 октября 2025Бывший СССР

Зеленский предрек Украине проблемы с электричеством

Зеленский: Украину ожидают проблемы с электроэнергией через два удара ВС России
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Украину ожидают проблемы с электроэнергией через два массированных удара Вооруженных сил (ВС) России по объектам энергетической инфрастурктуры. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина» в Telegram.

«Мы ожидаем проблемы с электричеством. Возможно, из-за одной-двух атак нам придется импортировать электроэнергию», — заявил политик.

Зеленский предрек Украине проблемы с электричеством в результате ударов ВС России и указал на уже сложившуюся практику импорта электроэнергии из соседних государств. Он также поблагодарил европейские страны за возможность поставок и назвал их очень важными.

11 октября Зеленский назвал виновного в последствиях ударов России по украинской энергосистеме. Как отмечает издание «Страна.ua», речь может идти о конфликте политика с мэром Киева Виталием Кличко.

Ранее Зеленский раскрыл один из способов борьбы с беспилотными летательными аппаратами ВС России. Он также назвал вопросы противовоздушной обороны приоритетом для Киева.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это изменит стратегический баланс». В Китае оценили новейшее оружие России. На что способен «Буревестник»?

    Эрдоган и Макрон пристыдили премьера Италии за курение

    Врачи оценили состояние сердца у пробежавшего 366 марафонов за год мужчины

    Популярный стриминговый сервис масштабно обновился

    Зеленский анонсировал встречу с Трампом

    Зеленский предрек Украине проблемы с электричеством

    Эрдоган развернул самолет из-за Нетаньяху

    В России раскритиковали идею разрешить УК собирать долги за капремонт

    Сроки возобновления активных поисков пропавшей в тайге российской семьи оценили

    Анна Седокова спела на сцене в латексном комбинезоне с глубоким декольте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости