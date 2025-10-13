Интернет и СМИ
Жена выгнала мужа из дома после рассказа о диалоге 12-летней давности

Фото: Impact Photography / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником ThrowRA_SpectreKnite пожаловался другим посетителям площадки на то, что его жена выгнала его из дома после упоминания о диалоге 12-летней давности. По словам мужчины, это стало полной неожиданностью, учитывая продолжительность их отношений — 22 года.

«Я никогда ей не изменял и даже не допускал мысли о ком-то другом. Недавно мы разговаривали, и она спросила, флиртовал ли со мной кто-нибудь раньше, даже если я тогда этого не замечал. Мне почему-то вспомнился случай, произошедший в колледже больше 12 лет назад, когда одна девушка спросила, не хочу ли я закончить совместный учебный проект у нее дома. Я, конечно же, отказался и лишь спустя какое-то время понял, что она, возможно, флиртовала со мной», — написал автор.

Услышав это, его жена пришла в ярость. Она заявила, что раз мужчина не рассказал ей об этом случае сразу, то он мог врать ей на протяжении всех их отношений. Женщина сказала, что больше не доверяет мужу, и потребовала, чтобы он покинул их дом и никогда не приближался к двум детям. После этого она собрала супругу сумку и велела ему ночевать в отеле, однако он в итоге спал под дверью, пока она не открыла ее и не впустила его внутрь.

Другие пользователи констатировали, что проблемы в этой паре провоцирует не автор, а как раз его жена. Многие из них заметили, что повод для конфликта выглядит ничтожным, и предположили, что женщина таким образом пытается справиться с собственными психологическими проблемами.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала о том, что проверила бумажник мужа и испытала неприятные чувства. По словам женщины, ее очень расстроило то, как супруг обошелся с обручальным кольцом.

