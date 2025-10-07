Интернет и СМИ
Женщине стало тошно от находки в бумажнике мужа

Пользовательница Reddit с ником Public-Ordinary-6048 рассказала о том, что проверила бумажник мужа и испытала неприятные чувства. По словам женщины, ее очень расстроило то, как супруг обошелся с обручальным кольцом.

«Развод уже не за горами, но мы пока не можем разъехаться по финансовым причинам, поэтому мы все еще живем вместе как соседи по квартире и общаемся только по пустякам, если вообще общаемся. Его уволили с работы около трех месяцев назад, и, насколько я знаю, новую он так и не нашел. У него не было никаких сбережений, поэтому я понятия не имею, на какие средства он вообще существует», — написала автор и уточнила, что одной из причин расставания стали многочисленные измены супруга.

Выходя однажды утром из дома на работу, она заметила бумажник мужа. Она решила проверить, хранит ли до сих пор супруг ее фотографию внутри, однако вместо снимка обнаружила чек из ломбарда на мужское золотое кольцо. Женщина заподозрила, что муж заложил обручальное кольцо, так как у него не было никаких других украшений.

«Мы все равно разводимся, так что, наверное, это неважно, но мне все равно тошно. Очевидно, ему было наплевать на меня и свои клятвы не спать с кем попало, так почему же ему должен быть важен кусок металла? Он никогда не был сентиментален, но это крайне бессердечно. Символ союза, который продлился почти четверть века, был продан в ломбард за 375 долларов», — огорчилась женщина.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, что задумался о разводе после того, как встретился с бывшим бойфрендом жены. По словам мужчины, причиной стала ложь женщины.

