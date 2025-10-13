Женщина рассказала подругам о своих правилах гигиены и привела их в ужас

Коуч по отношениям и писательница Джейн Грин дала совет женщине, которая случайно рассказала подругам о своих правилах гигиены и привела их в ужас. Письмо читательницы и ответ специалистки опубликовало издание Daily Mail.

Женщина рассказала, что одна из ее подруг за обедом возмутилась тем, что ее сыновья воняют, потому что редко принимают душ. В ответ автор письма обмолвилась, что тоже моется не каждый день. «На самом деле я принимаю душ всего три-четыре раза в неделю, и у меня никогда не было проблем с запахом тела. Но мои подруги были в ужасе и спрашивали, как я могу чувствовать себя чистой, если не моюсь хотя бы раз в день», — написала она. Из-за этого читательница почувствовала себя очень неловко и задумалась о том, чтобы пересмотреть свои правила гигиены.

В ответ Грин заявила, что количество приемов душа зависит исключительно от образа жизни, активности и личных предпочтений. Например, если человек занимается спортом ежедневно, то мыться всего три-четыре раза в неделю недостаточно. Однако если нагрузок, вызывающих повышенное потоотделение нет, то принимать душ не каждый день — нормально. Более того, как утвержает коуч, современные эксперты считают, что ежедневный душ может спровоцировать сухость кожи и негативно повлиять на иммунную систему.

