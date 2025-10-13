Жители российского города пожаловались на заросший плесенью дом

Жители Екатеринбурга пожаловались, что их дом атаковала черная плесень

Жители Екатеринбурга пожаловались, что их дом зарос черной плесенью. Внимание на ситуацию в российском городе обратили «Европейско-Азиатские новости».

Речь идет о доме, расположенном по адресу: улица Сулимова, 25. По словам жильцов, плесень каждый год появляется у всех, кто живет на первом этаже, а также в некоторых квартирах на втором этаже. На записи, сделанной одним из жителей, видно большой участок на потолке и стене, на котором распространилась плесень. Помимо этого, опасная для здоровья плесень атаковала подъезд, однако управляющая компания «УЖК «Урал-СТ» никак не помогает решить проблему, несмотря на многочисленные просьбы.

«Они приходят к нам в квартиры как к себе домой, берут какие-то деньги. Потом перекладывают ответственность друг на друга. В итоге ничего не происходит. Мне кажется, что скоро это надоест не только мне, но и соседям, и мы вместе пойдем судиться с "управляйкой". Не знаю, правда, кто будет настолько смелым», — посетовала одна из жительниц.

Ранее жильцы аварийного дома в Закамске пожаловались, что здание на протяжении трех месяцев заливает кипятком.