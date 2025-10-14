Ценности
51-летняя Кейт Мосс снялась в откровенном платье без бюстгальтера

Британская супермодель Кейт Мосс снялась в откровенном черном платье
Фото: Kismet by Milka

Британская супермодель и актриса Кейт Мосс снялась в откровенном образе для рекламной кампании бренда ювелирных украшений Kismet by Milka. Соответствующий пост появился в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) марки.

51-летняя манекенщица предстала в черном облегающем платье с глубоким декольте, отказавшись при этом без бюстгальтера. Внешний вид знаменитости дополнило массивное золотое колье и тонкий блестящий браслет.

В то же время звезда распустили длинные светлые волосы и нанесли мейкап в нейтральных оттенках.

Ранее в октябре Кейт Мосс прошлась по улице без бюстгальтера. Для выхода в свет модель выбрала черный брючный костюм, состоящий из пиджака и брюк со стрелками.

