14:42, 14 октября 2025

Адвокат госпитализированной Федосеевой-Шукшиной высказалась о состоянии актрисы

Адвокат актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной назвала ее состояние нестабильным
Ольга Коровина

Фото: Петр Чернов / РИА Новости

Адвокат народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник заявила, что состояние актрисы остается нестабильным. Ее слова приводит mk.ru.

«К сожалению, состояние Лидии Николаевны пока нестабильно. Но врачи делают все возможное: нашей легенде оказан уход на самом высоком уровне», — сообщила Вербицкая-Линник.

По словам юриста, рядом с артисткой находится ее дочь Ольга. Собеседница издания также рассказала, что поклонники молятся в монастырях за здоровье Федосеевой-Шукшиной. «Благодаря силе молитв и золотым рукам врачей она еще не раз порадует нас», — добавила адвокат.

10 октября стало известно, что Федосеева-Шукшина была экстренно госпитализирована в Москве. По данным Mash, 87-летняя актриса пожаловалась на острые боли в сердце и тахикардию. Также отмечалось, что артистка может ходить только с поддержкой или ходунками, но часто о них забывает из-за провалов в памяти, в результате чего рискует упасть.

