Адвокат раскрыл условия содержания Блиновской в колонии

Юрист Голендухин: Блиновская не будет в авторитете в женской колонии

Осужденная за неуплату налогов «королева марафонов» блогер Елена Блиновская не будет в авторитете в женской колонии. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на посетившего в разные годы более двухсот учреждений ФСИН юриста и правозащитника Игоря Голендухина.

Юрист дал интервью изданию, в котором рассказал об условиях содержания фигурантки в колонии. По его словам, для Блиновской возможны два направления в зависимости от ее регистрации — либо исправительная колония № 5 (ИК-5) в подмосковном Можайске, либо исправительная колония № 3 (ИК-3) в поселке Прибрежный Костромской области.

Голендухин объяснил, что в ИК-3 ездил в августе. По его словам, это чистая, аккуратная колония. Юрист отметил, что долгое время она считалась одной из самых «лайтовых». По его словам, в этой колонии шьют камуфляж, костюмы для осужденных и шапки-ушанки. Кроме того, там есть небольшое подсобное хозяйство, где выращивают овощи.

На вопрос журналиста о том, сможет ли Блиновская иметь какой-то особый статус в колонии, правозащитник ответил: «Куда бы она ни попала, администрация колонии может попросить ее о некоей гуманитарной помощи — что-то приобрести для хозяйства ИК, на ремонт и так далее». Голендухин сказал, что за такое сотрудничество ее могут перевести куда-нибудь в библиотеку. При этом он отметил, что в женских колониях иерархия между осужденными жестче, чем у мужчин. «В этой среде Елена Блиновская будет, мягко говоря, не в авторитете», — заявил спикер. Он подчеркнул, что по сравнению с колонией СИЗО «Печатники» покажется ей санаторием.

Ранее сообщалось, что у осужденной за неуплату налогов и отмывание денег «королевы марафонов» Елены Блиновской уже есть право просить об условно-досрочном освобождении.