12:58, 14 октября 2025Наука и техника

AeroVironment рассказала об использовании Switchblade на Украине

Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Cpl. Alexis Moradian / U.S. Marine Corps / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) часто перевозят боеприпасы Switchblade в кузове грузовика, оттуда же их и запускают. Об этом со ссылкой на компанию AeroVironment рассказывает издание Defense News.

По словам ответственного за программу Switchblade в компании AeroVironment Брайана Янга, в основном ВСУ используют боеприпасы Switchblade 600 Block 1. Руководитель заметил, что всего произведено около трех тысяч таких барражирующих боеприпасов. ВСУ используют Switchblade главным образом против бронированной техники.

Компания также представила дрон Switchblade 600 Block 2, разработанный специально для армии США. Обновленное изделие оснащено более совершенной системой спутниковой навигации, улучшенными системами радиосвязи, дополнительным отсеком полезной нагрузки и новыми процессорами для распознавания целей.

В августе 2024 года издание сообщило, что компания Aerovironment и Пентагон заключили контракт на поставку армии США беспилотных летательных аппаратов Switchblade на сумму около миллиарда долларов.

