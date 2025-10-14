Культура
06:33, 14 октября 2025Культура

Алек Болдуин раскрыл подробности столкновения с деревом

Актер Алек Болдуин врезался в дерево, когда его машину подрезал мусоровоз
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Алек Болдуин

Алек Болдуин. Фото: Globallookpress.com

Американский актер Алек Болдуин рассказал, как разбил внедорожник об дерево в престижном районе Нью-Йорка. Видео опубликовано в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Звезда кино сообщил, что его машину подрезал мусоровоз «размером с кита». «Чтобы не сбить его, я врезался в большое толстое дерево и разбил машину жены. Я разбил машину жены — и мне очень жаль», — добавил он.

Болдуин и его брат Стивен не пострадали. Актер также рассказал, что вскоре уедет из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, чтобы повидаться с женой и детьми.

Об аварии стало известно ранее. Издание TMZ опубликовало кадры, как Болдуин вместе с братом под дождем осматривали разбитый внедорожник.

