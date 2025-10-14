Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:05, 14 октября 2025Экономика

Американский малый бизнес впал в пессимизм

Bloomberg: Настроения малого бизнеса в США упали до трехмесячного минимума
Кирилл Луцюк

Фото: Halfpoint Images / Getty Images

Оптимизм представителей малого предпринимательства упал до трехмесячного минимума. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на Национальную федерацию независимого бизнеса.

Причиной таких настроений стали мрачные прогнозы по поводу экономических перспектив государства и ситуаций с запасами. Как следствие, соответствующий индекс упал на два пункта, до 98,8 процента. Опрос показал, что лишь 23 процента малых предпринимателей ждут улучшения условий ведения бизнеса в ближайшие полгода. В августе этот показатель был на 11 процентных пунктов выше.

Кроме того, деловых людей сильно беспокоит инфляция: 14 процентов респондентов заявили, что рост расходов стал для них самой большой проблемой в ведении бизнеса. Это на три процентных пункта больше, чем в августе. Также 31 процент признался, что планирует повышение цен в течение следующих трех месяцев. Это стало самым высоким показателем с июня.

В первых числах октября стало известно, что президент США Дональд Трамп и его соратники собрались просить помощи у бизнеса, пытаясь таким образом преодолеть шатдаун. Речь идет о том, что Вашингтон хочет заручиться поддержкой влиятельных компаний и объединений трудящихся, чтобы подтолкнуть демократов в сенате завершить шатдаун правительства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле оценили поручение Трампа Уиткоффу заняться Украиной после Газы

    Доктор Мясников назвал самую большую ошибку при приеме таблеток

    Медведев высказался приходе во власть участников СВО

    Скандальная российская певица решила заняться производством спермы быков

    «Радиостанция Судного дня» передала шифровку со словом «токосъемник»

    В столице Европейского союза отменили все рейсы

    Киркоров не увидел ничего плохого в кукареканье

    Три дома моды оштрафовали на сотни миллионов евро

    Российская школьница передавала через таксистов пакеты с деньгами и украшениями

    Цены на нефть рухнули

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости