Американский малый бизнес впал в пессимизм

Bloomberg: Настроения малого бизнеса в США упали до трехмесячного минимума

Оптимизм представителей малого предпринимательства упал до трехмесячного минимума. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на Национальную федерацию независимого бизнеса.

Причиной таких настроений стали мрачные прогнозы по поводу экономических перспектив государства и ситуаций с запасами. Как следствие, соответствующий индекс упал на два пункта, до 98,8 процента. Опрос показал, что лишь 23 процента малых предпринимателей ждут улучшения условий ведения бизнеса в ближайшие полгода. В августе этот показатель был на 11 процентных пунктов выше.

Кроме того, деловых людей сильно беспокоит инфляция: 14 процентов респондентов заявили, что рост расходов стал для них самой большой проблемой в ведении бизнеса. Это на три процентных пункта больше, чем в августе. Также 31 процент признался, что планирует повышение цен в течение следующих трех месяцев. Это стало самым высоким показателем с июня.

В первых числах октября стало известно, что президент США Дональд Трамп и его соратники собрались просить помощи у бизнеса, пытаясь таким образом преодолеть шатдаун. Речь идет о том, что Вашингтон хочет заручиться поддержкой влиятельных компаний и объединений трудящихся, чтобы подтолкнуть демократов в сенате завершить шатдаун правительства.