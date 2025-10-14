Экономика
22:37, 14 октября 2025Экономика

Американский министр призвал Европу усилить давление на Россию

Бессент призвал Европу усилить давление на Россию и закупщиков ее нефти
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Magnus Lejhall / Keystone Press Agency / Global Look Press

Министр финансов США Скотт Бессент призвал Европу усилить давление на Россию и страны, закупающие ее нефть. Об этом он заявил на встрече с украинским премьер-министром Юлией Свириденко, передает сайт американского Минфина.

«Министр Бессент также подтвердил приверженность США сотрудничеству с партнерами по "Большой семерке" (G7) для значительного усиления давления на Россию. Он подчеркнул необходимость усилить кампанию давления не только на Россию, но и на любую страну, финансирующую российскую военную машину за счет закупок российской нефти», — указано в документе.

Стороны также обсудили работу совместного инвестиционного фонда в рамках сделки по редкоземельным металлам. Украина должна отчислять в фонд половину поступлений от новых лицензий на добычу природных ресурсов.

Ранее доходы России от нефтяного экспорта упали. По итогам сентября 2025 года суммарные доходы российских экспортеров нефти и нефтепродуктов сократились на 1,7 процента (на 240 миллионов долларов) в сравнении с августовским показателем.

