Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:05, 14 октября 2025Ценности

Бывшая возлюбленная российского миллиардера показала фото в крошечном бюстгальтере

Российская модель Елена Перминова показала фото в крошечном бюстгальтере
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @lenaperminova

Бывшая возлюбленная российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова показала фото в откровенном наряде. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя манекенщица вновь поделилась кадрами, сделанными в рамках Недели моды в Париже. Так, она предстала перед камерой в темно-красном крошечном бюстгальтере из кожи с чашками в виде цветов, украшенными металлическим декором. Кроме того, знаменитость надела ремень в подобном стиле и брюки в тон.

В то же время ее запечатлели у открытого окна с сигаретой в облегающем белом мини-платье и черных сапогах до колена на массивной платформе и каблуках.

В октябре Перминова также показала фото без трусов.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп подтвердил встречу с Зеленским в Вашингтоне. После Ближнего Востока президент США планирует вплотную заняться Украиной

    SpaceX вывела на орбиту спутники Kuiper

    Выдача кредиток в России рекордно упала

    Бывшая возлюбленная российского миллиардера показала фото в крошечном бюстгальтере

    Доктор Мясников назвал секретное оружие против гастрита

    Раскрыты детали приватного разговора Трампа с одним из мировых лидеров

    В российском городе мигранты избили и похитили земляка ради выкупа

    Банк заблокировал счет мобилизованного бойца СВО и потребовал его явки в отделение

    Российский блогер описал отношение американцев к русским фразой «считают вторым сортом»

    В двух странах ЕС жители выступили за территориальные уступки со стороны Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости