Бывшая возлюбленная российского миллиардера показала фото в крошечном бюстгальтере

Российская модель Елена Перминова показала фото в крошечном бюстгальтере

Бывшая возлюбленная российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова показала фото в откровенном наряде. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя манекенщица вновь поделилась кадрами, сделанными в рамках Недели моды в Париже. Так, она предстала перед камерой в темно-красном крошечном бюстгальтере из кожи с чашками в виде цветов, украшенными металлическим декором. Кроме того, знаменитость надела ремень в подобном стиле и брюки в тон.

В то же время ее запечатлели у открытого окна с сигаретой в облегающем белом мини-платье и черных сапогах до колена на массивной платформе и каблуках.

В октябре Перминова также показала фото без трусов.