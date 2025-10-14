Российского офицера с раком вместо обследования отправили в мотострелковую роту на СВО

Офицера ВС РФ Белова с выявленным раком отправили в мотострелковую роту на СВО

Капитана Вооруженных сил России Романа Белова с выявленным раком кожи отказались увольнять со службы и вместо обследования назначили командиром мотострелковой роты для участия в специальной военной операции на Украине (СВО). Об этом сам Белов сообщил «Ленте.ру».

Известно, что у Белова диагностировали меланому. Врачи настаивали на щадящем режиме для военного, однако его с категорией годности «В» (ограниченно годен) отправили на передовую командовать мотострелковой ротой.

Мне позвонили из кадров и сообщили, что увольнять меня не будут. При этом отпуск мне так и не предоставили, а вместо этого вручили новый приказ о назначении командиром мотострелковой роты. Теперь я живу в ожидании, что за мной в любой момент могут прийти. Чувствую себя очень плохо. Я написал рапорт с просьбой отпустить меня на обследование и лечение в онкологический центр, где состою на учете, однако бумагу с рапортом отказались принять Роман Белов российский офицер

Офицер предполагает, что командиры нарочно препятствуют подаче рапорта, чтобы позже привлечь его к уголовной ответственности. «В связи с этим я через своего юриста направил рапорт через официальный сайт Министерства обороны», — рассказал он.

Белов сообщил, что единственной реакцией командиров на проблему офицера был призыв отобрать у него мобильный телефон.

Светлана Белова, супруга военнослужащего, также активно добивается возможности лечения для мужа. Ее сын также находится в зоне СВО, у него уже несколько государственных наград. Светлана регулярно направляет обращения на сайт Минобороны и лично ходит в приемную оборонного ведомства в Москве. В своих запросах она указывает, что если Романа Белова нельзя уволить, то его необходимо хотя бы перевести для прохождения службы по месту жительства, чтобы он мог регулярно наблюдаться у онкологов. Несмотря на состояние мужа, в официальном ответе Минобороны говорится, что оснований для его увольнения нет. Скан документа есть в распоряжении «Ленты.ру».

Комментируя ситуацию капитана, юрист Иван Селиванов указал на нарушение права Романа Белова на медицинскую помощь. «Его ни разу не отвезли к онкологу на прием, несмотря на образования неясной природы по всему телу. Самостоятельно без специальной бумаги Роман выехать не может. У командования нет обязанности увольнять Романа, но есть обязанность по охране здоровья военнослужащих», — заявил он.

Селиванов добавил, что Белов подавал рапорт о необходимости получения медицинской помощи командиру части, однако его не зарегистрировали. Тогда от лица военнослужащего юрист через сайт Минобороны обратился с заявлением с просьбой рассмотреть рапорт Белова.