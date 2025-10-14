Экономика
17:23, 14 октября 2025Экономика

Депутат усомнился в росте доходов россиян после повышения МРОТ

Депутат Госдумы Гаврилов: Повышение МРОТ может быть нивелировано ростом цен
Кирилл Луцюк

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) может оказаться формальностью. Об этом предупредил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов. Его процитировало Life.ru.

Депутат назвал оправданной идею привязки МРОТ к медианной зарплате. Однако не факт, что такие меры обеспечат рост доходов миллионов россиян, поскольку работодатели-бизнесмены часто находят способы уклониться от повышения зарплат сотрудникам. Людей переводят на неполные ставки или оформляют через гражданско-правовые договоры, в которых МРОТ не фигурирует. Как следствие, увеличение минимального размера оплаты труда оказывается формальностью и не приносит реальных денег.

Гаврилов также призвал не забывать, что рост МРОТ оборачивается увеличением фонда оплаты труда и всех связанных отчислений. Поэтому предприниматели либо сокращают персонал, либо повышают цены. И то, и другое бьет по потребителям.

«Если не предложить компенсационные меры, эффект индексации будет нивелирован ростом стоимости товаров и услуг», — констатировал парламентарий.

С 1 января 2026 года МРОТ в России может вырасти до 27093 рублей. Предполагается, что реализация положений соответствующего законопроекта обеспечит повышение заработной платы почти для 4,6 миллиона работников.

