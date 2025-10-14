Силовые структуры
07:37, 14 октября 2025

Девочка-подросток попала в поле зрения правоохранителей за регулярные избиения сверстников

В Приморье СК начал проверку в отношении девочки, избивающей сверстников
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В поселке Пластун Приморского края 14-летняя девочка начала регулярно избивать своих сверстников, и в итоге это не осталось незамеченным: видеозапись одного из избиений оказалась в интернете и Следственный комитет начал проверку. Об этом сообщили в пресс-службе управления ведомства по региону.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

По данным источника РЕН ТВ, жертвами подростка становятся как девочки, так и мальчики. При этом уточняется, что ранее она занималась рукопашным боем, однако была исключена из секции за то, что постоянно ввязывалась в драки. Кроме того, в школе ее оставили на второй год за плохое поведение.

Ранее сообщалось, что в Калининграде подростки толпой избили 13-летнего школьника у памятника Т-34.

