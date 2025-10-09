Российского школьника избили толпой у памятника танку Т-34

В Калининграде подростки толпой избили 13-летнего школьника у памятника Т-34

В Калининграде подростки толпой избили 13-летнего школьника у памятника танку Т-34 на улице Генерала Соммера. Происшествие в российском городе попало на видео, ролик опубликовал Telegram-канал Amber Mash.

На представленных кадрах видно, как учащиеся грубо разговаривают с запуганным сверстником. Один из оппонентов ударяет оппонента по лицу. Его начинают поддерживать остальные.

Отец пострадавшего рассказал, что школьника долго били по голове. Мальчик пытался отбиться и сломал левую руку. Кроме того, подросток жалуется на постоянные головные боли после инцидента.

В полиции заявили, что изъяли и просмотрели камеры, виновных установили. Некоторых обидчиков несовершеннолетнего уже допросили.

До этого сообщалось, что во Владимире подростки поставили школьницу на колени в туалете и избили.

