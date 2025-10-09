Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:28, 9 октября 2025Россия

Российского школьника избили толпой у памятника танку Т-34

В Калининграде подростки толпой избили 13-летнего школьника у памятника Т-34
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

В Калининграде подростки толпой избили 13-летнего школьника у памятника танку Т-34 на улице Генерала Соммера. Происшествие в российском городе попало на видео, ролик опубликовал Telegram-канал Amber Mash.

На представленных кадрах видно, как учащиеся грубо разговаривают с запуганным сверстником. Один из оппонентов ударяет оппонента по лицу. Его начинают поддерживать остальные.

Отец пострадавшего рассказал, что школьника долго били по голове. Мальчик пытался отбиться и сломал левую руку. Кроме того, подросток жалуется на постоянные головные боли после инцидента.

В полиции заявили, что изъяли и просмотрели камеры, виновных установили. Некоторых обидчиков несовершеннолетнего уже допросили.

До этого сообщалось, что во Владимире подростки поставили школьницу на колени в туалете и избили.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский пригрозил двум российским регионам блэкаутом

    Врач предупредила о скрытой опасности некоторых видов татуировок

    Истории обычных россиян превзошли контент блогеров и сообществ

    Венгрию убедили не мешать запрету поставок российского СПГ в Европу

    Россиянина изрешетили пулями из-за случайной ошибки в одной цифре при переводе денег

    Стримерша родила в прямом эфире

    Раскрыты неочевидные факторы риска рака мочевого пузыря

    В Кремле ответили на вопрос о новой встрече Путина и Трампа

    Китайцы ринулись в московские рестораны

    Российского школьника избили толпой у памятника танку Т-34

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости