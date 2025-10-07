Россия
19:10, 7 октября 2025

Российские подростки поставили школьницу на колени в туалете и избили перед камерой

Во Владимире подростки поставили школьницу на колени в туалете и избили
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Во Владимире подростки поставили школьницу на колени в туалете и избили, снимая происходящее на камеру. Ролик опубликовал «Подъем» в своем Telegram.

Как видно на опубликованных кадрах, девочку заставили встать на колени в туалете. Сверстницы заверили ее, что если она этого не сделает, то будет хуже, после чего начали наносить удары.

По данным канала, видео в соцсетях опубликовала одна из участниц избиения. Роликом уже заинтересовались сотрудники полиции. По факту произошедшего назначили проведение проверки.

«Обращений от родителей не было, о видео — в курсе», — прокомментировала ситуацию уполномоченная по правам ребёнка в российском регионе Юлия Раснянская.

Ранее в Выборге старшеклассницы толпой окружили школьницу и били по голове камнем. Нападавших было около 10 человек.

