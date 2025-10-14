Девственнику дали советы перед первым сексом

Опытные мужчины дали советы молодому парню, собирающемуся впервые заняться сексом. Своим мнением они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.
В первую очередь они призвали парня не ждать слишком много от первого секса.
Это будет неловко, но ничего страшного. И подстригите ногти и подпилите их, чтобы они были гладкими
Многие комментаторы также напомнили, что важно быть чистым.
Примите душ, помойтесь хорошо! Намыльте каждую часть тела и потрите мочалкой. Не буду вдаваться в подробности, но в свой первый раз я плохо помылся, поэтому от меня пахло, и все пошло наперекосяк
Девственнику также напомнили, что очень важно пользоваться презервативами.
Используйте презерватив, даже если она принимает противозачаточные. Вы все равно можете заразиться, например, ВПЧ
