21:02, 13 октября 2025

Девственнику дали советы перед первым сексом

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Опытные мужчины дали советы молодому парню, собирающемуся впервые заняться сексом. Своим мнением они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

В первую очередь они призвали парня не ждать слишком много от первого секса.

Это будет неловко, но ничего страшного. И подстригите ногти и подпилите их, чтобы они были гладкими

@Throwaway_tequilaпользователь Reddit

Многие комментаторы также напомнили, что важно быть чистым.

Примите душ, помойтесь хорошо! Намыльте каждую часть тела и потрите мочалкой. Не буду вдаваться в подробности, но в свой первый раз я плохо помылся, поэтому от меня пахло, и все пошло наперекосяк

@Subject_Silver_8056пользователь Reddit
Девственнику также напомнили, что очень важно пользоваться презервативами.

Используйте презерватив, даже если она принимает противозачаточные. Вы все равно можете заразиться, например, ВПЧ

@pcp1301990пользователь Reddit

Ранее мужчины перечислили черты характера женщин, которые считают тревожными звоночками последующих проблем. Один из них рассказал, что его настораживают плохие взаимоотношения женщины с окружающими: ссоры с родителями, частые смены лучших друзей или круга общения.

