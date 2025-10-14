Забота о себе
05:01, 14 октября 2025Забота о себе

Добровольно отказавшиеся от секса женщины объяснили причины своего решения

Наталья Обрядина1

Фото: Halfpoint / Shutterstock / Fotodom

Незамужние женщины, добровольно отказавшиеся от секса, рассказали о причинах своего решения. Их истории опубликовало издание New York Post.

Так, 29-летняя жительница США Мандана Заргами призналась, что уже четыре года не занималась сексом. Свой выбор она объяснила тем, что ей не хватает интимности, которая была разрушена культурой онлайн-знакомств. По словам женщины, она устала от эмоционально незрелых, избегающих ответственности мужчин и поняла, что ей нужно кардинально изменить личную жизнь. «Я дала себе это обещание: пока у меня не будет серьезных отношений, я хочу соблюдать целибат», — уточнила она.

По схожим причинам отказалась от половых контактов и 29-летняя американка Кайла Капуто. Она уверена, что культура знакомств в приложениях разрушила возможность построить прочные отношения, потому что интим стал очень доступен. По мнению женщины, если человек занимается сексом практически сразу после знакомства, он не может адекватно оценивать партнера и чувства к нему.

При этом Капуто, как и Заргами, не отказались от свиданий. Они продолжают встречаться с мужчинами, но сразу предупреждают их, что соблюдают добровольный целибат.

Ранее сексолог Досси Истон рассказала, как подготовиться к сексу втроем. Важным аспектом она назвала открытое общение, которое должно состояться до и после полового акта.

