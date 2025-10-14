В России захотели запретить банкам изымать единственное жилье в ипотеке

В Госдуме думают над запретом изъятия единственного жилья в ипотеке за долги

В России могут запретить банкам изымать за долги единственное жилье, купленное в ипотеку. О соответствующей инициативе «Газете.Ru» рассказал зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

Запрет на изъятие единственного жилья за долги, как пояснил Делягин, подкрепляется нормами конституции. Кроме того, с той же целью в судебной практике действует так называемый «исполнительный иммунитет». Однако ипотечное жилье под эти защитные меры не попадает. Сегодняшнее законодательство только предоставляет право суду утвердить отдельное мировое соглашение с условием не обращать взыскание на единственное жилье в ипотеке.

По мнению автора проекта, полноценный запрет на изъятие ипотечного жилья за долги крайне необходим в текущих условиях экономической рецессии и падения доходов населения. «В условиях крайне высоких ипотечных ставок и экономической турбулентности, запрет на изъятие жилья может спасти многие тысячи людей от скверной участи оказаться на улице», — подчеркивает депутат. К тому же банковской системе новый закон в случае принятия урона не нанесет. За 2024 год, согласно статистике, приведенной Делягиным, российские банки получили чистую прибыль 3,8 триллиона рублей, ставшую исторически рекордной. При этом меры будут распространяться лишь на добросовестных заемщиков, которые уже выплатили больше половины стоимости объекта, во избежание мошенничества.

Ранее в России предложили защитить пожилых ипотечников, введя государственную пожизненную ренту. По задумке авторов инициативы, пенсионерам помогут в погашении ипотеки, а их жилье впоследствии отойдет государству, пополнив жилищный фонд для поддержки отдельных категорий граждан.