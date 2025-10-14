Экономика
07:00, 14 октября 2025

Расходы россиян на домашний уголок подсчитали

«Папушево Парк»: 28 % россиян готовы потратить на домашний уголок свыше миллиона
Виктория Клабукова

Фото: Александр Кожохин / РИА Новости

Каждый третий россиянин (28 процентов) готов потратить больше миллиона рублей на обустройство собственного уголка в доме. Это выяснили аналитики проекта «Папушево Парк», результаты исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

В пределах 1,2 миллиона рублей на любимое место в доме могут израсходовать 28 процентов россиян. На большую сумму согласилось 20 процентов респондентов, а 17 процентов ограничивают свой бюджет 600 тысячами рублей. Для 36 процентов опрошенных лучшим решением будет покупка дома, в котором есть все необходимое изначально, и дополнительных вложений не требуется.

«Своя территория» в доме есть почти у половины участников исследования. В большинстве случаев (34 процента) она представляет собой кабинет, 15 процентов информантов назвали своим любимым уголком сад или баню. 14 процентов россиян называют своей территорией мастерская или гараж, 10 процентов — веранду, 8 процентов — беседку. Для 4 процентов опрошенных таковой является балкон или лоджия. Потребности в личном пространстве в пределах дома не испытывает треть респондентов.

Как правило, в излюбленном месте дома россияне проводят от трех до пяти часов в день. Испортить впечатление от пребывания в любимом уголке могут удаленность от кухни или санузла (34 процента голосов), близость соседей и шум (28 процентов), сквозняки (20 процентов) или перегрев летом (20 процентов). Для 17 процентов респондентов препятствием становятся насекомые, для 10 процентов — отсутствие света, розеток или Wi-Fi. Спасением в таких случаях может стать москитная сетка, дополнительный роутер, уличные розетки и фонари, подсветка для дорожек и навес. Некоторые готовы заплатить за установку живой изгороди для уединения или забора, а также камина или остекление террасы.

Ранее россияне описали дачу своей мечты. По мнению большинства, загородный дом должен быть утеплен и снабжен высокоскоростным интернетом.

