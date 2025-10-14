Основатель Telegram Дуров заявил, что свобода европейцев находится под угрозой

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров обвинил власти Европы в попытке лишить людей свободы. В своем Telegram-канале он заявил, что права европейцев находятся под угрозой.

Дуров сообщил, что мессенджер разослал всем пользователям во Франции сообщение по поводу законопроекта Евросоюза (ЕС) о контроле за чатами. Как подчеркнул предприниматель, люди «должны знать имена тех, кто пытается украсть их свободу».

«Сегодня Евросоюз едва не лишил вас права на неприкосновенность частной жизни. Он готовился к голосованию по закону, который обяжет приложения сканировать каждое личное сообщение, превращая телефоны всех пользователей в инструмент шпионажа. Франция возглавила движение за этот авторитарный закон», — говорится в сообщении, приведенном Дуровым. В числе тех, кто поддержал законопроект, названы бывший министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо и нынешний глава ведомства Лоран Нуньес.

Отмечается, что инициатива не остановит преступников, так как они могут использовать VPN-сервисы или специальные сайты, чтобы скрываться от правоохранителей.

Законопроект не был принят, поскольку Германия выступила против него. «Позиция Германии спасла наши права. Но свобода все еще находится под угрозой. Пока французские политики добиваются полного доступа к личным сообщениям, основные права французов и всех европейцев остаются под угрозой», — говорится в сообщении.

Ранее Дуров опубликовал в своем Telegram-канале предупреждение для человечества. Он заявил, что у нынешнего поколения остается все меньше времени на спасение интернета.