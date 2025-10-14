Эксперт объяснил сокращение финансирования госзаказа на БПЛА

Пинчук высказался о сокращении Минпромторгом финансирования госзаказа на БПЛА

Минпромторг России сократит финансирование госзаказа на беспилотники в ближайшие три года. О возможной причине решения ведомства высказался доктор политических наук, первый министр госбезопасности Донецкой народной республики Андрей Пинчук, которого цитирует «Царьград».

О сокращении финансирования ранее сообщил замглавы ведомства Роман Чекушов. Так, если в 2024-2025 годах на эти цели было выделено в общей сложности 7,11 миллиарда рублей, то в 2026-2028 годах — только 2,3 миллиарда.

Пинчук обратил внимание, что речь идет именно о гражданском заказе, что является ключевым в понимании происходящего. «Гражданский заказ — это беспилотная система доставки от такси до почты в дальние районы», — объяснил он.

Эксперт предположил, что речь идет о «переводе» средств на гособоронзаказ. Вероятно, что финансирование гражданского сектора было сокращено для развития российских беспилотных военных систем.