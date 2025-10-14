Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:56, 14 октября 2025Экономика

Эксперт объяснил сокращение финансирования госзаказа на БПЛА

Пинчук высказался о сокращении Минпромторгом финансирования госзаказа на БПЛА
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Минпромторг России сократит финансирование госзаказа на беспилотники в ближайшие три года. О возможной причине решения ведомства высказался доктор политических наук, первый министр госбезопасности Донецкой народной республики Андрей Пинчук, которого цитирует «Царьград».

О сокращении финансирования ранее сообщил замглавы ведомства Роман Чекушов. Так, если в 2024-2025 годах на эти цели было выделено в общей сложности 7,11 миллиарда рублей, то в 2026-2028 годах — только 2,3 миллиарда.

Пинчук обратил внимание, что речь идет именно о гражданском заказе, что является ключевым в понимании происходящего. «Гражданский заказ — это беспилотная система доставки от такси до почты в дальние районы», — объяснил он.

Эксперт предположил, что речь идет о «переводе» средств на гособоронзаказ. Вероятно, что финансирование гражданского сектора было сокращено для развития российских беспилотных военных систем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ходорковского и его пособников обвинили в попытке захвата власти в России. Им грозит наказание вплоть до пожизненного заключения

    Политолог высказался о мотивах Трампа в отношении Израиля

    В Кремле призвали дождаться встречи Трампа и Зеленского ради одного вопроса

    Десантники рассказали о защите БМД от дронов «дредами»

    В Кремле ответили на угрозу Макрона

    Бывшим руководителям WorldSkills Russia увеличили сумму хищений по гранту

    Состояние здоровья Киркорова взволновало поклонников

    Россиянин получил 15 лет колонии за банковские переводы

    Полковник Росгвардии попался на вымогательстве стройматериалов

    Периодическая боль в глазу у 29-летней девушки оказалась симптомом редкого вида рака

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости