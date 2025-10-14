ЕСПЧ постановил взыскать с России 253 млн евро в пользу Грузии

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил иск Грузии против России и постановил взыскать с российской стороны 253 миллиона евро за якобы имевшие место нарушения прав человека после конфликта 2008 года. Об этом сообщает портал Euractive со ссылкой на решение суда.

Иск был подан в ЕСПЧ в 2018 году. По мнению суда, Россия «допустила нарушения, включая чрезмерное применение силы, жестокое обращение, незаконное задержание и незаконные ограничения повседневного передвижения через административную границу между территорией, контролируемой Грузией».

В то же время в октябре 2021 года ЕСПЧ отклонил заявления жителей Южной Осетии на нарушения прав человека со стороны грузинских военных. Они жаловались как на массовые обстрелы из реактивных систем залпового огня, так и на действия военных, вошедших в Цхинвал.

ЕСПЧ постановил, что Грузия была лишена возможности осуществлять власть в этих районах, а произошедшие там события нельзя, по мнению судей, рассматривать как подпадающие под грузинскую юрисдикцию лишь на том основании, что «территория, на которой происходили военные действия, формально была грузинской».

В августе премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал заказчиков войны 2008 года с Россией. По его мнению, боевые действия начались по заказу deep state («глубинное государство» — прим. «Ленты.ру»). Он также порекомендовал спросить у президента США Дональда Трампа, что именно стоит за этим определением.

8 августа 2008 года началась пятидневная война России с Грузией. Президент России на тот момент Дмитрий Медведев объявил об операции по принуждению к миру.