Описано будущее Газы

Востоковед Иван Бочаров: Будущее сектора Газа после сделки Трампа еще туманно

Будущее сектора Газа после сделки между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС остается туманным. На это в комментарии «Ленте.ру» указал востоковед, программный менеджер Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Бочаров.

«Будущее сектора Газа пока туманно. Полная реализация мирной сделки не предопределена», — высказался он о плане президента США Дональда Трампа.

По словам эксперта, стороны на данный момент готовы выполнить лишь первый этап плана: ХАМАС освободило заложников, а подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) передислоцировались на новые позиции. Однако общего видения следующих шагов пока нет, поэтому основания для оптимизма есть лишь в краткосрочной перспективе, добавил Иван Бочаров.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что план Трампа по Газе не позволит окончательно решить палестинскую проблему. Тем не менее, по его словам, нынешняя сделка остается лучшим из того, что находится на столе переговоров.