19:06, 14 октября 2025Мир

Генсек НАТО жалуется на долгое ожидание поставок F-35 и Patriot. Он описал ситуацию анекдотом про Lada и холодильник

Рютте попытался отушититься советским анекдотом, комментируя поставки F-35
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Virginia Mayo / AP

Темпы поставок истребителей F-35 и систем Patriot европейским странам оценили в НАТО. Генеральный секретарь организации Марк Рютте подчеркнул, что из-за недостаточного темпа производства им приходится долго ждать вооружения.

Кроме того, генсек альянса, рассуждая на эту тему, вспомнил советский анекдот про автомобиль и холодильник.

Продавец Lada говорит, что автомобиль доставят через 10 лет. Реакция [покупателя] — утром или днем? Какая разница? Ну, днем привезут холодильник

Марк Рюттегенсек НАТО

Этот анекдот, добавил он, сейчас актуален в контексте закупок вооружения.

Этот же анекдот, но иначе, рассказывал 40-й президент США

Рональд Рейган рассказывал его следующим образом:
«В СССР, чтобы купить автомобиль, надо 10 лет про­стоять в очереди. И вот покупатель прихо­дит, вносит аванс, а служащий ему говорит:
— Все, приходите за вашей машиной через 10 лет.
— Утром или днем?
— Это же через 10 лет, какая разница?
— Да утром ко мне придет сантехник».

Два истребителя F-35 Корпуса морской пехоты США готовятся к взлету на бывшей военной базе Рузвельт-Роудс в Сейбе, Пуэрто-Рико

Фото: Ricardo Arduengo / Reuters

Рютте посчитал недостаточными темпы оборонного производства

По его словам, это наблюдается не только в странах Европы, но и в США. Он добавил, что при этом наблюдается высокий спрос на продукцию оборонных компаний, и понадеялся, что они перестанут требовать долгосрочных контрактов.

Аналогичное мнение он выражал еще несколько месяцев назад. Тогда Рютте отмечал, что заказанная любой страной-членом альянса система Patriot будет поставлена лишь спустя 10 лет.

Наибольшие траты на оборонные нужды в этом году фиксируются у Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и Норвегии

Фото: Kacper Pempel / Reuters

В США выступят с заявлением по военной помощи Украине

В это же время американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер сообщил, что Соединенные Штаты готовят крупное заявление по вооружению для Киева. Отмечается, что он ожидает от союзников обещаний выделить большую сумму на закупку оружия для украинской армии. При этом каких-либо данных о типе вооружения пока не приводится.

Как известно, в последнее время от президента Украины Владимира Зеленского исходят просьбы о передаче стране дальнобойных ракет Tomahawk, однако определенности в этом вопросе пока нет. Что касается систем Patriot, то западные страны за последние месяцы передали стране несколько экземпляров этого вооружения.

