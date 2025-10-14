Экономика
17:04, 14 октября 2025Экономика

Более половины оборудования на российских заводах оказалось изношенным

Глава Минпромторга Алиханов признал износ 60 % оборудования на заводах в России
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Износ оборудования в обрабатывающих отраслях промышленности в 2025 году превысил 60 процентов, поэтому обновление основных фондов становится приоритетной задачей. Об этом в рамках правительственного часа в Госдуме рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов, передает ТАСС.

По его словам, для решения проблемы ключевое значение играет нацпроект «Средства производства и автоматизации». Критическими позициями для российских заводов министр назвал пятиосевые обрабатывающие центры, шлифовальные и зубообрабатывающие станки, а также ряд важнейших компонентов.

В том же выступлении Алиханов анонсировал выделение 43 миллиардов рублей на повышение уровня роботизации в промышленности. Он признал, что в этом году расходы составили всего 2,5 миллиарда рублей, но пообещал, что в следующие годы траты будут кратно увеличены.

Ранее комитет Совета Федерации по экономической политике сообщил, что флот, который используется для перевозок по Амуру, практически полностью устарел. Из 838 судов только 73 моложе 24 лет, но даже с ними средний возраст судна составляет 46 лет, что привело к падению объемов перевозок более чем в десять раз.

До этого глава Минэнерго Сергей Цивилев призвал перейти к «проактивной модели развития энергетики», без чего экономика начнет стагнировать. По его словам, дефициты электроэнергии в регионах России в совокупности достигли 25 гигаватт, и теперь перед властями стоит задача «строительства новой системы электроэнергетики России».

    Все новости