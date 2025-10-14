Экономика
16:28, 14 октября 2025

В России собрались потратить десятки миллиардов рублей на роботов

Глава Минпромторга Алиханов заявил о поддержке роботизации на 43 млрд рублей
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Ekaterina Lazareva / URA.RU / Globallookpress.com

В период 2026-2028 годов объем государственных мер поддержки для повышения уровня роботизации в промышленности достигнет 43 миллиардов рублей. Об этом в ходе правительственного часа в Госдуме заявил глава Минпромторга Антон Алиханов, передает «Интерфакс».

По его словам, в текущем году на эти цели направлено только 2,5 миллиарда рублей (в мае уровень финансирования был заметно урезан), но уже в следующем израсходуют более 9 миллиардов, а далее — 11 и почти 23 миллиарда рублей.

Министр напомнил, что перед промышленностью поставлена задача довести уровень роботизации до 145 единиц на 10 тысяч человек, то есть увеличить в пять раз по сравнению с 2024 годом. Это позволит России выйти на 25-е место в мире по этому показателю. В настоящее время страна занимает только 41-е место.

В своем выступлении он перечислил список промышленных роботов, на которых делают упор предприятия, — это дельта-роботы; коллаборативные, линейные, шарнирно-сочлененные образцы и роботы-манипуляторы.

Алиханов подчеркнул, что отечественные предприятия уже производят для устройств двигатели, приводы, системы управления, технического зрения. В разработке — средства передачи данных, элементы энергообеспечения, датчики состояния, собственное программное обеспечение.

До этого первый вице-премьер Денис Мантуров отмечал, что около 80 тысяч роботов нужно внедрить в технологические процессы российских компаний в ближайшие пять лет. В свою очередь, замглавы администрации президента Максим Орешкин считает, что именно роботы помогут России преодолеть беспрецедентный дефицит кадров.

