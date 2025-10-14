Ценности
07:00, 14 октября 2025

Известная модель случайно обнажила грудь на вечеринке

Модель Брукс Нейдер оконфузилась на вечеринке из-за выреза на одежде
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: dailymail.co.uk

Известная американская модель Брукс Нейдер оконфузилась на публике из-за выреза на одежде. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

28-летняя манекенщица посетила вечеринку в ночном клубе Marquee в отеле Cosmopolitan of Las Vegas в Лас-Вегасе, США. Она выбрала для мероприятия облегающий черный комбинезон с глубоким декольте и бежевые лодочки на шпильках, а также нанесла на губы коричневую помаду и надела солнцезащитные очки с черными линзами.

При этом, когда знаменитость танцевала, она случайно обнажила грудь из-за сползшего с нее наряда.

Ранее в октябре американская телезвезда Кайли Дженнер оконфузилась на публике из-за нижнего белья.

.
    Все новости