Кадыров: Спецназ «Ахмат» уничтожил штурмовую группу ВСУ в Сумской области

Cпецназ «Ахмат» уничтожил штурмовую группу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области, сообщил в Telegram глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

По его словам, ночью украинские военные пытались атаковать позиции спецназа.

«Расчет гексокоптера группы "Аида" спецназа "Ахмат" Минобороны РФ полностью нарушил планы врага. В результате аэроразведки и воздушного патрулирования территории ответственности была обнаружена штурмовая группа», — подчеркнул он.

Ранее Кадыров показал уничтожение «Ахматом» укрытия ВСУ в Харьковской области.