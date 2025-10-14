Марочко рассказал о боях у харьковского Волчанска

Марочко: Украина ожесточенно сопротивляется в боях у харьковского Волчанска

Украинские войска ожесточенно сопротивляются у Волчанска Харьковской области и пытаются контратаковать, рассказал военный эксперт Андрей Марочко. Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что Вооруженные силы (ВС) России за выходные и начало текущей недели продвинулись на ряде участков Харьковской области. Марочко отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют ротную и батальонно тактические группы.

«Оказывает ожесточенное сопротивление, пытаясь не только удерживать позиции, но и проводить наступательные действия [у Волчанска]», — подчеркнул он.

Ранее ВСУ потеряли несколько десятков бойцов, пытаясь вернуть утраченные позиции в Волчанске Харьковской области.

