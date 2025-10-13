Стали известны потери ВСУ при попытке вернуть позиции в Харьковской области

РИА Новости: ВСУ потеряли свыше 30 бойцов, пытаясь вернуть позиции в Волчанске

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли несколько десятков бойцов, пытаясь вернуть утраченные позиции в Волчанске Харьковской области. Об этом РИА Новости заявили в российских силовых структурах.

Уточняется, что соответствующую попытку предприняли штурмовые подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады и 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ. Предварительно они доукомплектовали состав мобилизованными бойцами. Однако намерения украинских военнослужащих были раскрыты российской разведкой.

«В результате ожесточенных стрелковых боев и комплексным огневым поражением контратака отражена, противник потерял свыше 30 человек живой силы», — сообщили в российских силовых структурах.

Ранее стало известно, что армия России уничтожила группу иностранных наемников ВСУ в Харьковской области. В их числе были бойцы из США, Колумбии и Польши.