Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:27, 13 октября 2025Бывший СССР

Стали известны потери ВСУ при попытке вернуть позиции в Харьковской области

РИА Новости: ВСУ потеряли свыше 30 бойцов, пытаясь вернуть позиции в Волчанске
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли несколько десятков бойцов, пытаясь вернуть утраченные позиции в Волчанске Харьковской области. Об этом РИА Новости заявили в российских силовых структурах.

Уточняется, что соответствующую попытку предприняли штурмовые подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады и 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ. Предварительно они доукомплектовали состав мобилизованными бойцами. Однако намерения украинских военнослужащих были раскрыты российской разведкой.

«В результате ожесточенных стрелковых боев и комплексным огневым поражением контратака отражена, противник потерял свыше 30 человек живой силы», — сообщили в российских силовых структурах.

Ранее стало известно, что армия России уничтожила группу иностранных наемников ВСУ в Харьковской области. В их числе были бойцы из США, Колумбии и Польши.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Крыму обратились к жителям после атаки ВСУ на нефтебазу в Феодосии

    Трамп связал успех по Газе с одним решением

    Раскрыты подробности о состоянии пострадавших после въезда авто в остановку с россиянами

    Паром с людьми застрял во льдах российской реки в мороз

    ВС России уничтожили штурмовую группу ВСУ на севере Украины

    Фон дер Ляйен и Бориса Джонсона предложили отправить в зону СВО

    ХАМАС опубликовал список освобождаемых заложников

    Москвичей предупредили об аномальной погоде

    Мужчинам назвали идеальное количество эякуляций в месяц

    Трамп захотел поговорить с Путиным на одну тему

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости