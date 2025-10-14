Кушанашвили вступился за Пугачеву

Телеведущий Кушанашвили осудил продюсера Пригожина за критику в адрес Пугачевой

Российский телеведущий и журналист Отар Кушанашвили осудил продюсера Иосифа Пригожина за критику в адрес певицы Аллы Пугачевой. За артистку он вступился в шоу «Каково?!», выпуск которого доступен на YouTube.

«Сидят и обсуждают ту, которая далеко. Ту, которой страна обязана хорошим настроением в течение нескольких десятилетий. Я считаю, что это свинство», — возмутился Кушанашвили.

Телеведущий также выразил мнение, что продюсер является «мелкой сошкой» относительно Пугачевой, и сравнил его с «моськой», лающей на слона. Кроме того, Кушанашвили заявил, что в прошлом весь шоу-бизнес, включая Пригожина, восхищался певицей, и обвинил его в непорядочном поведении из-за критики.

Пригожин осудил Пугачеву в беседе с главой Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталием Бородиным. Среди прочего он отметил, что государство «холило и лелеяло» певицу. «Мы все выросли на ее творчестве. Но то, как она поступила по отношению к родине и к стране, — это, конечно же, вызывает вопросы», — сказал продюсер. По мнению Пригожина, Пугачева также убедила окружающих в том, что она бросила вызов системе.

Ранее Бородин рассказал, что Пригожин потерял сознание во время записи подкаста с ним. По словам общественника, это произошло, когда они обсуждали теракт в «Крокус Сити Холле».