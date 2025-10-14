Долина высказалась о своем участии в «Интервидении»

Лариса Долина заявила, что не против представлять Россию на «Интервидении»

Певица Лариса Долина заявила, что не отказалась бы от участия в международном вокальном конкурсе «Интервидение». Об этом она рассказала в интервью изданию «Абзац».

Народная артистка РФ сообщила, что готова выступить на этом конкурсе. «Почему бы и нет?» — ответила Долина на вопрос журналистов.

Финал первого в новейшей истории конкурса «Интервидение» прошел в сентябре в Москве. Победу в финале одержал Дык Фук из Вьетнама с песней Phu Dong Thien Vuong. За победу он получил хрустальный кубок и 30 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что Лариса Долина накануне своего юбилейного концерта в Кремле сообщила, что уже состоялась как личность, поэтому больше ничего не хочет.